Justiça

Pai e madrasta são condenados por torturar e deixar criança em estado vegetativo em Manaus

O julgamento, que durou mais de 30 horas, ocorreu na 3ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus-AM, onde o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu parcialmente as teses da acusação.