Feira do Pirarucu oferece pescado com valor a partir de R$ 6 para festas de fim de ano em Manaus

A Amazônia é reconhecida por sua rica diversidade de peixes, ideais para compor receitas saudáveis e saborosas durante as festas de Natal e Réveillon. Diante disso, os manejadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá promoverão neste sábado e domingo, dias 14 e 15 de dezembro, a partir das 7h, a “Feira do Pirarucu”, com nove toneladas de pescado fresco e valores a partir de R$ 6, o quilo.

O evento acontece na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. As vendas seguirão até o fim do estoque.

Entre as opções disponíveis estão: o filé de pirarucu que será vendido por R$ 31, o quilo; a manta por R$ 22, o quilo; a ventrancha por R$ 15, o quilo; a cabeça inteira por R$ 10, unidade; e a carcaça por apenas R$ 6, o quilo.

Todo o pescado oferecido é proveniente de manejo sustentável, resultado do trabalho de 24 manejadores da Cooperativa de Pesca Manejada e de Produtores da Reserva Mamirauá (Coopmaprem) e de 53 membros da Associação Comunitária dos Pescadores Artesanais de Tamanicuá (ACPAT). Ambos os grupos atuam na RDS Mamirauá, localizada no município de Juruá, a 674 quilômetros de Manaus.

“A feira é uma excelente oportunidade para adquirir pescado de alta qualidade e com origem sustentável. O valor arrecadado vai diretamente para as famílias dos manejadores, sem intermediários. É um ciclo em que todos ganham: a sociedade, os manejadores e a própria natureza. Não perca a chance de garantir o pescado ideal para as receitas de fim de ano”, convida Edvaldo Corrêa, gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS.

A feira é uma das ações do projeto Cadeia Produtiva do Pirarucu Manejado 2024, parceria da FAS com o Bradesco que tem por objetivo fortalecer a cadeia produtiva do pirarucu, com infraestrutura produtiva e as etapas do manejo legal em unidades de conservação onde a instituição atua.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱