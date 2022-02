Manaus FC estreia contra o Brasil-RS na Série C 2022

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite desta terça-feira (8) a tabela oficial da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C, o Manaus FC estreia contra o Brasil-RS.

Na temporada de 2022, conforme anunciado anteriormente, a Série C será de pontos corridos, no formato de turno único na primeira fase, onde todos os clubes jogarão entre si.

Na segunda fase, será adotado o modelo da temporada de 2021, com dois grupos quadrangulares, onde os dois primeiros avançam para a Série B de 2023, e os líderes farão a grande final.

No atual formato, nove equipes farão nove jogos em casa, enquanto as demais farão 10 em casa. Os quatro clubes vindos da Série B de 2021 (Confiança-SE, Remo-PA, Brasil-RS e Vitória-BA) e as seis melhores equipes da Série C de 2021 (Manaus FC, Ypiranga-RS, Botafogo-PB, Paysandu-PA, Figueirense-SC e Volta Redonda-RJ) poderão realizar os 10 jogos em casa.

Conheça a tabela

1° Brasil de Pelotas-RS x Manaus (F), entre os dias 9 à 11 de abril.

2° Manaus x Remo-PA (C), entre os dias 16 à 18 de abril.

3° Manaus x Aparecidense-GO (C), entre os dias 23 à 25 de abril.

4° Vitória-BA x Manaus (F), entre os dias 30 de abril e 02 de maio.

5° Manaus x Confiança-SE (C), entre os dias 07 à 09 de maio.

6° Floresta-CE x Manaus (F), entre os dias 14 à 16 de maio.

7° Manaus x São José-RS (C), entre os dias 21 à 23 de maio.

8° Paysandu-PA x Manaus (F), entre os dias 28 à 30 de maio.

9° Manaus x Altos-PI (C), entre os dias 04 à 06 de junho.

10° Campinense-PB x Manaus (F), entre os dias 11 à 13 de junho.

11° Manaus x Figueirense-SC (C), entre os dias 18 à 20 de junho.

12° Botafogo- SP x Manaus (F), entre os dias 25 à 27 de junho.

13° Manaus x Ferroviário- CE (C), entre os dias 02 à 04 de julho.

14° ABC-RN x Manaus (F), entre os dias 09 à 11 de julho.

15° Manaus x Volta Redonda-RJ (C), entre os dias 16 à 18 de julho.

16° Atletico-CE x Manaus (F), entre os dias 23 à 25 de julho.

17° Manaus x Botafogo-PB (C), entre os dias 30 de julho à 01 de agosto.

18° Ypiranga-RS x Manaus (F), entre os dias 06 à 08 de agosto.

19° Manaus x Mirassol-SP (C), entre os dias 13 e 14 de agosto.

O presidente do Gavião Real, Giovanni Silva, comentou sobre a tabela, e elogiou a CBF, para ele, foi uma divisão coerente dos jogos.

“A diretoria de competições da CBF foi coerente na divisão dos jogos, estão de parabéns. Temos pela frente fortes adversários, desejamos realizar uma grande competição e conquistar os nossos objetivos dentro da Série C. Torço pra que até lá possamos poder contar com o público nas arquibancadas e viver da melhor maneira possível esta que com certeza será a melhor Série C dos últimos anos”, destacou Giovanni.

*Com informações da assessoria

Fotos: Ismael Monteiro / Manaus FC

