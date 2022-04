O músico Victor Félix lança curso de respiração terapêutica para pacientes pós-Covid-19

Com o objetivo de ajudar as pessoas com sequelas deixadas pela Covid-19, o músico Victor Félix vai oferecer um curso que consiste em exercícios voltados para a respiração diafragmática que é utilizada em terapias para diversas doenças.

Os vídeos serão disponibilizados pela plataforma Youtube, com o lançamento no dia 25 de abril, a partir das 19h. O acesso é gratuito e os interessados poderão participar de forma dinâmica e simplificada.

De acordo com o Victor, a ideia nasceu após um longo período de pandemia no Amazonas, “eu já ia iniciar o curso de respiração, mas a Covid-19 adiantou esse processo. Resolvi fazer um curso de respiração terapêutica pra quem teve sequela da Covid”.

A iniciativa foi contemplada no edital Zezinho Corrêa, da Prefeitura de Manaus, juntamente com a produtora audiovisual La Xunga.

No dia 30 de abril, às 19h, no Instagram do músico (@victorfelix21), será transmitida a live de divulgação do curso e contrapartida do edital, onde o artista também interpretará grandes músicas do norte em voz e violão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas já aplicou 6.873.346 doses de vacina contra Covid-19

Amazonas segue, pelo quarto dia consecutivo, sem mortes por Covid-19

Projeto da Dra. Mayara que assegura tratamento de sequelas da Covid é aprovado na Aleam