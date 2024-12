Praia da Ponta Negra será liberada para banho nesta quinta (26)

Liberação do banho acontece após a subida das águas do Rio Negro

O prefeito David Almeida e o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, irão anunciar, na quinta-feira (26) às 9h, as ações para desinterdição da praia do complexo turístico Ponta Negra, no anfiteatro do espaço, na Zona Oeste de Manaus.

A liberação do banho acontece após a subida das águas do Rio Negro, passando da cota de 16 metros. A interdição foi realizada em setembro, diante da severa e recorde estiagem vivida pelo Amazonas.

O monitoramento da praia e de suas condições de banho é realizado pela prefeitura, mais intensamente, nos últimos 15 dias, com solicitação de laudo e relatório do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), sobre as condições de balneabilidade, e do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CB-AM).

Na véspera de Natal (24), a medição da cota do rio está em 17,09 metros. A interdição ocorre devido à proximidade entre o fim do aterro perene e o leito natural do Rio Negro, que pode apresentar alterações no terreno, como buracos, desníveis, depressões e, até mesmo, o surgimento de banco de areias, durante os movimentos de cheia e vazante.

Em 2013, a prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM). O TAC resultou na adoção de normas de uso da praia perene.

A interdição do uso da praia pode ocorrer sempre que os laudos e/ou relatórios comprovarem que a praia se encontra imprópria para o uso dos banhistas.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱