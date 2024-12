Abafadores de som serão distribuídos para pessoas autistas no Réveillon de Manaus

A iniciativa visa proporcionar uma experiência mais confortável para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante a queima de fogos nos três palcos do evento.

O tradicional Réveillon de Manaus, intitulado “Encontro da Nossa Gente”, reforça este ano seu compromisso com a inclusão e o bem-estar da população ao implementar uma importante iniciativa para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em parceria público-privada, a Prefeitura de Manaus realizará a distribuição de abafadores de som nos três palcos do evento, garantindo uma experiência mais confortável para este público durante a queima de fogos.

A entrega dos abafadores será realizada nos espaços reservados para as Pessoas com Deficiência (PcD), nos palcos dos três pontos: na orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul; no parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, nas zonas Norte e Leste; e na praia da Ponta Negra, zona Oeste. A entrega será feita mediante apresentação de laudo médico ou da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), surge como uma resposta à sensibilidade auditiva, característica comum entre pessoas com TEA, especialmente durante momentos de maior intensidade sonora. Apesar dos fogos do evento contarem com um tratamento acústico para minimizar impactos, a medida busca atender de forma ainda mais personalizada àqueles que podem sentir desconforto.

“Nosso objetivo é promover um ambiente inclusivo onde todos possam celebrar o Réveillon de forma segura e acolhedora”, destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Jender Lobato.

O evento, que já é uma tradição na capital amazonense, promete dois dias de festa, na segunda e terça-feira, 30 e 31/12, para celebrar o encerramento deste ano e dar as boas-vindas ao novo ano. A programação inicia às 17h e contará com apresentações musicais de atrações nacionais e locais, estrutura organizada e show pirotécnico, marcando a chegada de 2025.

