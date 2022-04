Obras de infraestrutura são fiscalizadas no Colônia Terra Nova 2, em Manaus

As obras fazem parte do programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”

Manaus (AM)- As ruas do bairro Colônia Terra Nova 2, localizada na zona Norte, estão sendo recuperadas. Os serviços, coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), foram fiscalizados pelo prefeito David Almeida, nesta segunda-feira (25).

“As chuvas maltrataram muito as ruas de Manaus nesses últimos três meses. Nós temos equipes a postos, 32 equipes prontas para entrar em todas as vias de Manaus. Fez um sol, a gente já vai buscar as ruas da cidade para poder trabalhar. Aqui no Colônia Terra Nova 2, estamos recapeando todas as vias. Nós estamos acabando com o tapa-buracos. No total, serão mais de 10 mil ruas recapeadas, tornando a cidade de Manaus, uma das melhores infraestrutura do Brasil”, enfatizou Almeida.

No bairro, a ação teve início ainda em janeiro, porém, teve que ser interrompida devido às fortes chuvas que atingiram a capital amazônica. Os serviços são realizados por 30 servidores que atuam operando rolo pneumático, fresadora e máquina vibroacabadora. Em média, por dia, são aplicadas 200 toneladas de massa asfáltica.

As obras fazem parte do programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, que visa recuperar, apenas em 2022, mais de 10 mil ruas pela cidade.

Planejamento

De acordo com o titular da Seminf, Renato Júnior, as ações fazem parte do planejamento estabelecido pela gestão municipal, que tem como objetivo transformar a infraestrutura de Manaus.

“Diariamente, temos 30 equipes da secretaria preparadas para trabalhar em diferentes zonas da cidade. Vamos aproveitar que o sol voltou a aparecer para recuperar as ruas de todos os bairros, não apenas as principais, mas todas. Vamos levar dignidade à população de Manaus”, afirmou o secretário.

Além do Colônia Terra Nova, David Almeida também vistoriou os serviços realizados no bairro Aparecida, zona Sul, e no conjunto Campos Elíseos, no Planalto, zona Centro-Oeste.

