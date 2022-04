Delegado Eduardo Alexandre é o novo chefe da Polícia Federal do Amazonas

O novo superintendente atuou no Amazonas entre 2010 e 2011, como delegado regional de Combate ao Crime Organizado no Estado

Manaus (AM) – O delegado Eduardo Alexandre Fontes é o novo superintendente da Polícia Federal no Amazonas. A partir desta terça-feira (26), o delegado substitui Leandro Almada.

Eduardo Fontes é delegado da PF desde 2003 e foi procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito Penal e Criminologia no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Chegou a chefiar a Delegacia de Defesa Institucional em Boa Vista (RR), entre dezembro de 2003 e setembro de 2004, tendo atuado em ações de combate a crimes contra comunidades indígenas e tráfico internacional de pessoas.

O novo superintendente é um nome conhecido no Amazonas. Entre 2010 e 2011, foi delegado regional de Combate ao Crime Organizado no Estado.

Já Leandro Almada, o superintendente anterior, assumirá o comando da PF na Bahia. Ele estava há 14 anos no Estado, e assumiu a PF no Amazonas em maio de 2021, após a demissão de Alexandre Saraiva, que foi dispensado do cargo depois de apresentar notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

