Homem finge a própria morte para não ser preso e é capturado pela polícia

Um homem, condenado a 16 anos de prisão por homicídio qualificado, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (17) em Santa Maria, no Distrito Federal. O criminoso havia forjado a própria morte, em 2021, para escapar da justiça.

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o acusado empurrou uma mulher na frente de um carro, em 2021. A vítima chegou a ficar internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após ser julgado e condenado, o criminoso falsificou um atestado de óbito e conseguiu a extinção da punibilidade do crime.

A Polícia Civil descobriu a fraude no ano passado, após identificar que o homem havia falsificado uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para assumir uma nova identidade. Ele ainda abriu uma empresa e contas bancárias com o nome falso, para cometer novos crimes.

Com base nas investigações, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do foragido. Após meses de monitoramento, a PCDF, com o apoio da Polícia Militar (PMDF), conseguiu localizar e prender o criminoso, em Santa Maria.

*Com informações do Correio Braziliense

