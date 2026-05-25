Violência

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima tenta correr após perceber a aproximação do criminoso em uma motocicleta.

Uma mulher foi assaltada no domingo (24), na rua Maranata, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o criminoso passa várias vezes pela rua de motocicleta antes de abordar a vítima.

No vídeo, a mulher aparece caminhando sozinha pela rua quando percebe a aproximação do suspeito, tenta fugir, mas acaba sendo assaltada em Manaus. Ela acaba sendo alcançada e rendida pelo criminoso, que anuncia o assalto e foge levando os pertences da vítima.

Segundo as imagens, o homem usava um capacete preto e branco e pilotava uma motocicleta modelo Eagle. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do suspeito.

Veja vídeo:

Mulher tenta fugir, mas é assaltada por criminoso em moto no bairro Petrópolis pic.twitter.com/IUm5txQZsH — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 25, 2026

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