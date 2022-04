Deputado Belarmino Lins apela para CPI investigar problemas de energia em Boca do Acre

Manaus (AM) – O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) lançou apelo, nesta terça-feira (26), ao presidente da CPI da Amazonas Energia, deputado Sinésio Campos (PT), para que a Comissão investigue problemas relacionados ao fornecimento e abastecimento de energia no município de Boca do Acre, no Vale do Rio Purus.

O apelo, de acordo com o deputado, tem como base denúncia do vereador Jansen Almeida, que, preocupado com os gargalos energéticos que afligem o município, procurou o gabinete do líder progressista na Aleam em busca de apoio para tentar resolver os sérios problemas relacionados à energia em Boca do Acre.

Conforme informações do próprio denunciante, no município há bairros, como Samaúma, Maria Leopoldina e Platô do Piquiá, que sequer possuem rede elétrica.

Por conta da grave situação, Jansen decidiu mover gestões para levar a CPI da Amazonas Energia a Boca do Acre para verificar “in loco” o drama da população local.

Ele já protocolou ação no Ministério Público do Amazonas (MP-AM) pedindo providências acerca da questão.

*Com informações da assessoria

