Belarmino Lins propõe retorno das sessões totalmente presenciais na Aleam

Manaus (AM) – Com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos em todo o Estado, conforme decreto do governador Wilson Lima, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) propôs à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) o fim das sessões híbridas e o restabelecimento das sessões totalmente presenciais na Casa.

Segundo o parlamentar, a cobertura vacinal, na ordem de 70% em Manaus, e a considerável redução de casos de Covid em todo o Amazonas, são fatores que garantem a volta das sessões presenciais no Poder Legislativo Estadual, depois de um longo período de reuniões híbridas em função da pandemia desde 2020.

“Tendo em vista o decreto do governador Wilson Lima, embasado em dados seguros dos órgãos de controle sanitário, como a SES-AM e a FVS-RCP, e também relevando a postura do prefeito David Almeida em Manaus, seguindo as recomendações da Semsa, acreditamos não haver mais razões para a Aleam prosseguir com as sessões remotas, entendemos que elas devem ser revistas agora”, argumentou o líder progressista.

Os esforços governamentais para que a imunização da população amazonense alcance 100% também foram destacados por Belarmino.

“Ao mesmo tempo em que a flexibilização das medidas de restrições se acentua, devemos continuar a incentivar a população a completar seu esquema vacinal para que consigamos a plena volta à normalidade”, diz o deputado.

*Com informações da assessoria

