Cantora de forró e família são sequestrados após show

A cantora de forró Laninha Show e sua família foram vítimas de um sequestro na madrugada deste sábado (25), em Fortaleza (CE).

A artista e a família foram feitas de reféns após deixarem uma casa de show na capital cearense. As vítimas foram abordadas quando entravam no veículo. A informação é do CETV (TV Redes Mares).

Os sequestradores, no entanto, se depararam com uma blitz, promovida pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Municipal, informou a Splash a secretaria de Segurança Pública do estado. Os criminosos tentaram fugir, mas foram pegos.

Dois homens, um de 32 anos e outro de 31 com antecedentes criminais, foram presos em flagrante. O caso, autuado como extorsão mediante sequestro, está sendo investigado agora pelo 32º Distrito Policial.

A equipe da cantora publicou nota, tranquilizando os fãs e amigos. “Foi um momento de muito medo, mas graças a Deus e à rápida ação das equipes de segurança pública, tudo terminou bem. Quero expressar minha mais profunda gratidão aos agentes da ISU, AMC e PRE, que agiram com precisão e coragem, garantindo nossa integridade. Sou muito grata por todo o apoio e profissionalismo demonstrados”, disse Laninha.

Ela cancelou a agenda de shows deste fim de semana. “Estou me recuperando emocionalmente e priorizando a minha saúde e a de minha família”.

