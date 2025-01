Cachorro morto é arrastado por carro e revolta população 

Moradores de Mauriti (CE) flagraram um cachorro amarrado por uma corda e sendo arrastado na traseira de um veículo. O caso é apurado pela Polícia Civil.

De acordo com o presidente do Instituto Mauritiense de Proteção Animal (IMPA), Francisco das Chagas, o animal já estava morto, quando começou a ser arrastado. Francisco afirma que o condutor do veículo estaria levando o corpo do cachorro para ser descartado em outro lugar.

“Nada justifica a forma como foi conduzido o descarte. Ele deveria ter entrado em contato com o órgão competente, no caso, o serviço de zoonoses, para realizar o descarte do animal de forma correta”, disse Francisco.

Por nota, a PCCE diz que apura uma denúncia de maus-tratos e que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Eletrônica, onde foram repassadas mais informações acerca do caso. “Os trabalhos investigativos estão a cargo da Delegacia Municipal de Mauriti”, conforme a Polícia.

Populares que estavam em uma praça pública se revoltaram com a situação. Francisco alerta que quem matou o animal pode responder criminalmente pelo fato.

“O Instituto Mauritiense de Proteção Animal (IMPA) vem a público manifestar seu total repúdio e indignação diante de um ato de crueldade registrado em nossa cidade”, disseram em nota.

*Com informações do Diário do Nordeste

