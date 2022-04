Lista definitiva de aprovados no concurso da SSP-AM é divulgada; veja aqui

Manaus (AM)- A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela aplicação das provas do concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), divulgou, nesta terça-feira (26), a lista definitiva com o nome dos aprovados na primeira fase do certame.

A lista pode ser consultada no endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/concursos.

Ao todo, o certame teve mais de 26 mil inscritos. No dia da prova foram 16.337 candidatos presentes e mais de 10 mil ausentes.

As remunerações para os cargos variam de R$ 771,54 (Assistente Operacional) a R$ 1.285,90 (Técnico de Nível Superior). São oferecidas 10 vagas para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional.

