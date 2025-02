Carro desgovernado destrói banca de flores e atinge muro de cemitério em Manaus

Um carro desgovernado invadiu a calçada e destruiu uma banca de flores na Avenida Boulevard Álvaro Maia, em frente ao Cemitério São João Batista, na manhã deste sábado (1º). O veículo, um Chevrolet Cobalt, também colidiu contra o muro do cemitério.

Segundo informações da polícia, o motorista estava conduzindo o carro de um primo no momento do acidente. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e submetido ao teste do bafômetro para verificar a presença de álcool no organismo.

Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam no veículo, mas apenas o condutor foi levado para a delegacia. Apesar do impacto da colisão, ninguém ficou ferido.

