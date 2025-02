Conforme testemunhas, a vítima estaria supostamente embriagada no momento do acidente.

Um homem identificado como Jaílson Matos Parintins, de 25 anos, morreu em um acidente grave, na manhã deste sábado (1º), na Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, Jailson perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. Devido ao impacto, o motociclista acabou morrendo no local.

Ainda com informações de testemunhas, a vítima estaria supostamente embriagada no momento do acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱