As escolas de samba do grupo especial de Manaus já estão no ritmo do Carnaval na Floresta 2025, promovido pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Neste fim de semana, o Centro de Convenções – Sambódromo, será palco de uma programação especial que promete emocionar os amantes do samba.

Mini desfiles e ensaios serão realizados no sábado (01/02) e no domingo (02/02), reunindo as baterias e as comunidades das agremiações em uma prévia do que será apresentado na avenida durante o desfile oficial.

Unidos do Alvorada

A programação começa no sábado (01/02), com o mini desfile da Unidos do Alvorada. A concentração está marcada para às 17h30 no Sambódromo. A escola, uma das mais tradicionais da cidade, promete um espetáculo de beleza e energia para contagiar o público presente.

Vitória Régia

No mesmo dia, a Vitória Régia realiza seu próprio mini desfile no Sambódromo, com concentração às 21h. Conhecida por suas fantasias exuberantes e pela força de sua bateria, a verde e rosa é sempre uma das mais aguardadas no calendário carnavalesco.

Rodrigo Padilha, diretor executivo da Vitória Régia, destacou a importância da comunidade nos preparativos para o Carnaval. “A presença do público nos ensaios é essencial. Eles trazem energia, criam um ambiente vibrante e fortalecem o laço entre a escola e a comunidade”, pontuou.

Ele ainda reforçou o impacto desse envolvimento para a cultura local. “O público não só nos motiva, mas também ajuda a manter viva a tradição, garantindo que o Carnaval da Vitória Régia continue sendo uma grande celebração”.

Grande Família e Sem Compromisso

Este sábado será animado também pelo ensaio técnico da Grande Família, a partir das 21h, também no Sambódromo. A escola promete uma apresentação com ritmo contagiante e envolvente. Todos os ensaios são abertos para a comunidade, tanto os ensaios de canto, que acontecem dentro da quadra, quanto os ensaios de finais de semana, que são sexta e domingo, sempre abertos para a comunidade.

Marlon Oliveira, diretor musical da Grande Família, enfatizou a importância dos torcedores em toda essa preparação. “Eles são de extrema importância, a comunidade é um verdadeiro gás que impulsiona A Grande Família, por isso somos a gigante da zona leste.”

Já a Sem Compromisso realiza seu ensaio técnico no Sambódromo, neste sábado (01/02), às 20h, e promete manter o clima carnavalesco em alta com sua tradicional bateria. Com uma história marcada pela paixão da comunidade, a escola busca reafirmar sua posição de destaque no grupo especial, para o qual está retornando em 2025.

Alfredo Azle, assessor da Sem Compromisso, destacou o que a escola pretende levar ao Sambódromo. “O público pode esperar uma Sem Compromisso aguerrida, preparada para mostrar um pouquinho do que vamos trazer no dia do desfile”, afirma.

Reino Unido da Liberdade

No domingo (02/02), a Reino Unido da Liberdade também se apresenta com um ensaio técnico de rua. O evento será realizado às 17h, na Avenida São João, com concentração na Pracinha de Santa Luzia. O público pode esperar uma apresentação com o tradicional charme e energia dessa escola, que promete levar o samba e muito verde e branco para as ruas da cidade.

Samba no pé

Para encerrar a programação, a A Grande Família e a Aparecida também têm programação no domingo (02/02). A Grande Família retorna ao Sambódromo, às 19h, com um ensaio exclusivo da sua bateria. O evento é uma oportunidade para os ritmistas aprimorarem a cadência e a harmonia que encantam o público nos desfiles.

Já a Aparecida realiza mais uma edição de seu tradicional ensaio de bateria, a partir das 19h30, na área externa de sua quadra (avenida Ramos Ferreira, 102 – Aparecida). O ensaio domingueiro da atual campeã do grupo especial já se tornou um evento costumeiro do final do domingo, levando milhares de pessoas às ruas do bairro.

Convite ao público

Os eventos são gratuitos e abertos a todos que desejarem prestigiar o trabalho das escolas de samba. O Sambódromo deve receber milhares de foliões ao longo do fim de semana, confirmando o Carnaval como uma das maiores manifestações culturais de Manaus.

Com programação diversificada e muito samba no pé, as agremiações do grupo especial preparam o terreno para o maior espetáculo popular do Brasil, que já começa a contagiar Manaus.

