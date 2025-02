‘Alcolumbre seguirá parceiro da ZFM e da Amazônia’, diz Braga após eleição no Senado

Com 73 votos, o senador amapaense, do União Brasil, foi escolhido para conduzir a Presidência do Senado no próximo biênio 2025-2027.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) comemorou a eleição de Davi Alcolumbre (União-AP) como o novo presidente do Senado Federal para o biênio 2025-2027. A escolha da maioria absoluta dos senadores aconteceu durante votação, neste sábado (1), em sessão plenária conduzida pelo então presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Por 73 votos, o senador amapaense foi reconduzido ao cargo que já ocupou. Quando foi eleito para o biênio 2019-2021, Alcolumbre obteve o mínimo para ser eleito, 42 votos. Hoje, cerca de 90% dos senadores votaram a favor dele. Esta será a quinta vez que um representante do Amapá irá conduzir o Senado Federal.

Líder do MDB, Eduardo Braga reforçou o apoio do partido à candidatura. “Que Deus possa lhe dar luz e sabedoria na condução da Casa e faça com que o Poder Legislativo possa cada vez mais reestabelecer o equilíbrio entre os poderes da República e que o Senado possa entregar ao povo brasileiro aquilo que o povo brasileiro espera dos senadores”, disse.

Em seu discurso, Eduardo Braga reiterou a participação de dois membros do MDB, Alessandro Vieira (Rio Grande do Sul) e Confúcio Moura (Rondônia), na chapa encabeçada por Alcolumbre e também parabenizou a gestão do agora ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. “Vossa excelência foi um defensor da democracia brasileira, sinônimo de diálogo, ponderação, bom senso e responsabilidade ao presidir o Congresso Nacional”, disse.

O presidente eleito pediu a união de esforços e disse que se manterá como mais um integrante da casa. “Volto a presidir o Senado Federal, mas continuo sendo um senador, como cada um dos senhores e senhoras. Não estou em busca de protagonismo. Eu quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar as construir os consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira. Este amplo apoio, mesmo com várias candidaturas, demonstra que o Senado Federal está unido e sabe a direção na qual pretende caminhar”, declarou Alcolumbre.

Defensor do modelo da ZFM

Quando foi presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre visitou empresas do Polo Industrial de Manaus no ano de 2020. Declarou-se apoiador do modelo econômico em virtude de ele proporcionar ganhos econômicos e sociais para a região Norte.

“O modelo se espraia para todos os estados do Norte do Brasil, com exceção do Pará. Esses estados tiveram oportunidade de se desenvolver por meio das áreas de livre comércio. No Amapá, as áreas de livre comércio são responsáveis pela equiparação dos preços dos produtos que chegam por lá. Eu conheço as nossas carências de infraestrutura, as nossas demandas e os nossos dramas — afirmou ele, na época.

Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), durante a Reforma Tributária, ele argumentou em favor da continuidade do modelo de desenvolvimento econômico, sendo um grande aliado da bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

Como aconteceu a votação

A escolha do novo presidente do Senado ocorreu em votação secreta por cédulas de papel. Também concorriam ao comando do Senado outros quatro senadores: Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Após o anúncio das candidaturas, cada candidato falou por 15 minutos e, posteriormente, cada senador votou na cabine situada no plenário.

Quem é Davi Alcolumbre

Davi Alcolumbre está em seu segundo mandato como senador. Tem 47 anos e é comerciante em Macapá (AP). Iniciou a carreira política em 1999, quando se elegeu vereador. Em 2002, elegeu-se deputado federal, sendo reeleito em 2006 e 2010.

O primeiro mandato no Senado iniciou em 2015. Foi o senador mais jovem a assumir a presidência do Senado entre 2019 e 2021. Já presidiu a Comissão de Desenvolvimento Regional e exerceu a presidência da CCJ por duas vezes.

