Três estabelecimentos foram autuados, entre a noite de sexta-feira (31) e madrugada deste sábado (1º), com operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Ao todo, a CIF fiscalizou 13 bares e festas conhecidas como ‘adega’ na zona oeste de Manaus. A ação foi deflagrada nos bairros da Compensa, Lírio do Vale, Tarumã e São Jorge.

Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), a CIF é realizada com a participação de órgãos do Governo do Amazonas, da Prefeitura de Manaus, Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI) e Amazonas Energia.

O estabelecimento New York Bar no bairro Compensa e Adega do Presidente no bairro Lírio do Vale, foram autuados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) por não apresentarem os documentos obrigatórios e por agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) por ausência de licença sanitária.

Ainda no bairro Lírio do Vale, a Amazonas Energia, suspendeu a luz do estabelecimento Sunset Sport Beer, após ser contatado irregularidades no imã.

Integração

A CIF contou com a participação de agentes da SSP-AM, Polícia Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Juizado da Infância e da Juventude Infracional (JIJI) e Amazonas Energia.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱