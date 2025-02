Cachorro morre após ser baleado por PM e dono pede justiça no Amazonas

O cachorro baleado por um policial militar no município de Pauini, no interior do Amazonas, não resistiu aos ferimentos e morreu. O tutor do animal fez um vídeo após o ocorrido e cobra justiça pelo caso.

O caso ocorreu no sábado (1) e ganhou repercussão após um vídeo viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o dono do cachorro denuncia que o policial atirou três vezes no animal para separá-lo de uma briga com outro cão. Ele também destacou que seus filhos estavam no local no momento dos disparos, o que poderia ter causado uma tragédia ainda maior.

Com a morte do cachorro, a indignação do tutor aumentou, e ele agora pede que as autoridades tomem providências contra o agente responsável pelos tiros.

Até o momento, não há informações se alguma medida foi adotada contra o policial envolvido no caso.

