O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, neste domingo (2), uma nova casa de farinha no Ramal do Brasileirinho, zona Leste da cidade. A obra teve um investimento de R$ 250 mil e beneficiará diretamente cerca de 150 famílias das comunidades Água Branca, Uberê e do próprio ramal, impulsionando a produção da mandioca, principal atividade agrícola da região.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, além do secretário da Semacc, Wanderson Costa. Essa é a segunda Casa de Farinha entregue pela atual gestão, consolidando o compromisso da prefeitura com a valorização da agricultura familiar e o fortalecimento da produção rural na capital.

Com uma estrutura moderna e equipamentos adequados, como máquinas de moagem, relador, prensa mecânica, pesagem, forno, tacho, grupo de gerador de energia e bomba d’água, o espaço permitirá que os produtores otimizem o processamento da mandioca, aumentando a produtividade e a qualidade dos derivados, como farinha, tucupi, tapioca e beiju. Além do impacto econômico, a Casa de Farinha preserva a cultura tradicional da região, aliando métodos artesanais a novas tecnologias para aumentar a eficiência e reduzir o desperdício.

Durante a entrega, o prefeito David Almeida destacou a importância do investimento na zona rural de Manaus. “Eu começo fevereiro entregando uma casa de farinha na zona rural, onde nossa meta é chegar e mecanizar todas as áreas da cidade que trabalham com a produção rural. Esse é o trabalho que temos realizado na zona rural. Estivemos presentes asfaltando e recuperando ramais, incentivando a produção rural e prestando assistência à população tanto durante a enchente, quanto na estiagem”.

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Renato Júnior, ressaltou o trabalho da prefeitura para garantir infraestrutura e desenvolvimento às comunidades rurais. “Com essa entrega, a gestão do prefeito David valoriza a cultura e a tradição. A casa de farinha representa mais do que uma estrutura física; ela é um símbolo da identidade do povo amazonense. Essa entrega é uma garantia de infraestrutura adequada para quem trabalha na produção, porque a mecanização desse processo aumenta a produtividade e reduz custos”.

O secretário da Semacc, Wanderson Costa, destacou a relevância da iniciativa para o setor agrícola. “Nós estamos trabalhando a assistência técnica, ouvindo e fomentando essas comunidades para que todos esses subprodutos da mandioca cheguem nas feiras e mercados da nossa capital, para você ter a tapioca lá na feira tudo passa pelo processo de produção e fomento da cadeia produtiva da mandioca, que também é feito aqui na área do Brasileirinho”.

Para os moradores, a entrega da Casa de Farinha representa uma conquista aguardada há anos. A presidente da Associação de Produtores do Brasileirinho, Silvia Rodrigues, vive há mais de três décadas no Ramal do Brasileirinho e comemorou a inauguração.

“Vocês não sabem como meu coração está feliz. E não é só o meu, mas também o daqueles que tanto esperaram por esta casa de farinha. Vocês não imaginam o incentivo que isso representa para a nossa comunidade do Brasileirinho. Com a gestão do nosso prefeito, temos evoluído muito. Posso dizer que nunca antes nossa comunidade recebeu tantos benefícios como os que têm chegado agora, sob a liderança do prefeito David Almeida”.

Incentivo

Nos últimos quatro anos, a gestão municipal incentivou o cultivo de mandioca nas comunidades de agricultura familiar de diversos polos rurais em Manaus, com a distribuição de manivas com qualidade genética e fitossanitária. Esse trabalho permite o aumento da produção da farinha, que é matéria-prima para a goma de tapioca e o pé de moleque, alguns dos subprodutos mais consumidos diariamente pelos manauaras.

Além de fomentar a economia local, essas ações reforçam o compromisso da Prefeitura de Manaus com a valorização dos produtores rurais, a sustentabilidade no setor agrícola e a ampliação das oportunidades para a população da zona rural.

