IR2026

Quem ainda não realizou ou tem dúvida sobre o procedimento, pode procurar a Estácio e fazer declaração gratuita com os alunos de contabilidade

Contribuintes amazonenses que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 têm até esta sexta-feira (29) para regularizar a situação. Em Manaus, a Estácio Amazonas oferece atendimento gratuito com alunos do curso de contabilidade para auxiliar o público.

Atualmente, mais de 374 mil contribuintes no Amazonas já enviaram a declaração.

Atendimento gratuito segue até quinta-feira (28)

O suporte acontece na unidade da Constantino Nery, em Manaus, e é voltado especialmente para o público de baixa renda.

O atendimento ocorre nos seguintes horários:

Quarta-feira (27): das 17h30 às 18h30

Quinta-feira (28): das 9h30 às 10h30

Além disso, a orientação é feita por alunos supervisionados pela coordenação de contabilidade da instituição.

Especialista esclarece dúvidas sobre pensão alimentícia

O professor de contabilidade da Estácio, Emanuel Menezes, esclareceu dúvidas frequentes sobre a declaração em casos de pais separados.

“Quem paga, informa para deduzir o valor (com decisão judicial). ‘Quem recebe também informa, mas hoje a pensão é isenta de imposto para quem recebe. O importante é que os dados de ambos coincidam’, adianta.”

Ele ainda alerta para inconsistências na declaração.

“O profissional esclarece que, em caso de erro em ambas as partes, é necessária a conferência. ‘Quem paga informa o CPF de quem recebe em ‘Pagamentos Efetuados’, e quem recebe informa em ‘Rendimentos Isentos’. Se os valores ou CPFs não baterem, o sistema trava e ambos podem cair na malha fina’, explica.”

Como fazer a declaração do IR 2026

A entrega da declaração pode ser feita pela internet, por meio do programa da Receita Federal, ou em mídia removível nas unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Além disso, o contribuinte que tiver imposto a pagar pode parcelar o valor em até oito vezes, desde que respeite as regras mínimas de pagamento. Valores abaixo de R$ 100 devem ser pagos em parcela única.

Também há opção de débito automático.

Quando procurar ajuda profissional

Segundo o professor, contribuintes com múltiplas fontes de renda ou situações mais complexas devem buscar apoio especializado.

“Se você não tiver muitas fontes de renda, investimentos complexos ou bens no exterior, a declaração pode ser feita de forma simples pelo celular, no aplicativo ‘Meu Imposto de Renda’, ou pelo computador”, informa.

Serviço – atendimento gratuito em Manaus

O quê: Atendimento gratuito para declaração do IR 2026

Onde: Estácio Amazonas – unidade Constantino Nery

Quarta-feira: 17h30 às 18h30

Quinta-feira: 9h30 às 10h30

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