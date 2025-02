Manaus reforça alerta para vacinação contra a Influenza; confira os pontos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) renova o chamamento da população para a imunização contra a Influenza (gripe). Com a nova prorrogação da campanha, recomendada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (31), as vacinas que protegem contra a doença permanecerão disponíveis nas unidades básicas de saúde até o dia 31 de julho. Há aproximadamente 270 mil doses ainda disponíveis

Todas as pessoas ainda não vacinadas na campanha atual devem receber uma dose do imunizante. A única restrição é para crianças menores de 6 meses de idade. A vacina, que é trivalente, é aplicada em dose única e protege contra tipos A (H1N1 e H3N2) e B (linhagem B/Victoria).

De acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), até a última sexta-feira, 31/1, Manaus havia alcançado 46,4% de cobertura vacinal, com a aplicação de um total de 357.191 doses. “A baixa cobertura preocupa, já que a gripe é uma doença que pode gerar complicações e levar à morte, principalmente de crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis”, alerta o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho.

A definição do novo período se deve às diferenças climáticas em relação ao restante do país. Com as chuvas intensas do verão amazônico, o cenário fica mais favorável à ocorrência de doenças respiratórias, principalmente entre os meses de novembro a abril.

No estado do Amazonas e nos demais estados do Norte, a cobertura também está aquém do esperado. Segundo a RNDS, os dados globais mostram uma cobertura de 43%. Já o Amazonas está com 47,7% de cobertura. “A adesão às vacinas tem sido um desafio para a saúde pública nos últimos anos e é preciso mudar essa realidade. É importante que a população entenda a importância de se proteger contra as doenças para as quais existe vacina disponível, oferecida gratuitamente pelo SUS”, enfatiza Djalma Coelho.

O local e o horário de funcionamento das unidades de saúde podem ser conferidos no site da Semsa (manaus.am.gov.br/semsa) ou diretamente pelo link https://bit.ly/salasinfluenza. Além das unidades que funcionam em horário comercial, há as que funcionam à noite, aos sábados e no caso da Clínica da Família Carmem Nicolau, na zona Norte, também aos domingos e feriados.

A atual campanha de vacinação contra a Influenza foi aberta no dia 2 de setembro de 2024 apenas para os públicos prioritários e, posteriormente, prorrogada até 31 de janeiro de 2025 e expandida para todos os públicos acima de seis meses.

