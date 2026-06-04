Investimento

Recursos incluem apoio ao Festival de Parintins, patrocínio aos bois Caprichoso e Garantido, obras urbanas e ações de abastecimento de água.

Parintins (AM) – O governador do Amazonas, Roberto Cidade, anunciou, na quarta-feira (3), em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), novos investimentos para fortalecer a infraestrutura do município e a realização do 59º Festival Folclórico. Durante a agenda, o governador assinou um convênio de R$ 12 milhões com a Prefeitura de Parintins para a estrutura do festival, reforma do aeroporto e obras de asfaltamento na cidade. Na ocasião, também oficializou o patrocínio estadual de R$ 10 milhões aos bois Caprichoso e Garantido e firmou parceria com a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) para a distribuição de água tratada durante o festival.

Ao destacar a importância dos investimentos para a cultura e para a economia local, o governador Roberto Cidade ressaltou que os recursos aplicados no festival retornam em benefícios diretos para a população.

“Estamos seguindo a nossa missão, que é servir ao povo. E o Festival de Parintins está acima de qualquer homem público, ele é do nosso povo. Cada real investido em cultura, se multiplica. Só no ano passado, o festival gerou mais de R$ 180 milhões para a economia do município e, esse ano, a expectativa é que com os investimentos mais de R$ 200 milhões beneficiem as pessoas que vivem aqui. Então, quem ganha com isso é a população, com a geração de emprego, renda e criação de oportunidades”, destacou o governador.

Os investimentos anunciados também foram destacados pelos presidentes dos bois-bumbás, que agradeceram o apoio do Governo do Amazonas para a realização do festival.

“A gente agradece muito o governador Roberto Cidade por essa atenção que o senhor está dando, assumiu o governo num curto espaço de tempo fazendo essas ações aqui em Parintins, que são muito importantes para o povo de Parintins, e precisa muito de um olhar especial como o senhor está tendo pelo nosso município”, afirmou Rossy Amoedo, presidente do Boi Caprichoso.

“Queria agradecer ao governador em nome da população parintinense. Precisamos expressar o reconhecimento e gratidão. Agradecer o senhor que vem com a mão amiga e nos traz todos esses investimentos para Parintins que nos move pra que a gente realize a melhor festa”, destacou Fred Góes, presidente do Boi Garantido.

Convênio

O convênio no valor de R$ 12 milhões assinado com a prefeitura irá apoiar a realização do 59º Festival Folclórico e ampliar investimentos em infraestrutura no município. Os recursos serão aplicados na estrutura necessária para o evento, na reforma do aeroporto de Parintins e em obras de asfaltamento, contribuindo para melhorar a mobilidade urbana, fortalecer o turismo e garantir melhores condições para receber moradores e visitantes durante o período festivo.

Ação Água nas Torcidas

Em 2026, a ação completa cinco anos de realização, consolidando-se como uma das principais iniciativas de cuidado e hidratação do festival. Ao todo, serão distribuídos 600 mil copos temáticos de água tratada em pontos estratégicos e turísticos de Parintins, além de 260 mil copos personalizados destinados aos bois Caprichoso e Garantido.

O termo de parceria contempla a doação de 130 mil copos personalizados para cada associação folclórica. A primeira etapa de entrega das águas aos bois já foi realizada e beneficiará dançarinos, itens oficiais, integrantes das torcidas organizadas e trabalhadores dos galpões.

A distribuição dos copos ocorrerá entre os dias 23 e 28 de junho, alcançando filas de torcedores e diversos pontos estratégicos da cidade. Como novidade desta edição, a Cosama lançará o Hidratamóvel Cosama, estrutura itinerante que percorrerá ruas e filas do Bumbódromo para ampliar o acesso rápido à hidratação. Também serão instaladas cinco máquinas purificadoras no Turistódromo, com abastecimento gratuito em copos biodegradáveis.

Reforma no Bumbódromo

Para garantir a segurança e o pleno funcionamento do Bumbódromo durante o Festival de Parintins, o Governo do Amazonas executa anualmente serviços de manutenção e reforma no espaço. As intervenções incluem recuperação de arquibancadas e camarotes, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, manutenção do sistema de combate a incêndio, pintura, impermeabilização e melhorias na acessibilidade, além de reparos estruturais preventivos.

Ampliação

Além das reformas anuais, o Governo do Amazonas também avança no projeto de ampliação e modernização do Bumbódromo. Coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a proposta prevê a ampliação da capacidade do espaço, modernização da infraestrutura e criação de novas áreas de acesso, camarotes, estacionamento, setores administrativos e espaços turísticos. O planejamento do projeto está em andamento e as obras serão executadas de forma gradual, garantindo a realização do Festival de Parintins durante todo o período de intervenção.

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