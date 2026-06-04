insegurança alimentar

Programa amplia acesso à alimentação e cresce de 7 para 44 unidades no estado

O programa Prato Cheio se consolidou como uma das principais políticas públicas de combate à insegurança alimentar no Amazonas. Criado para garantir refeições de qualidade à população em situação de vulnerabilidade social, o programa ampliou sua presença de 7 para 44 unidades distribuídas entre a capital e o interior.

Além disso, entre 2019 e 2026, a iniciativa ultrapassou a marca de 20,5 milhões de refeições servidas em todo o estado, totalizando 20.583.060 atendimentos.

Somente entre janeiro e 22 de maio de 2026, o programa registrou 1.400.848 refeições servidas, o que reforça seu papel no acesso à alimentação digna para milhares de famílias amazonenses.

Expansão garante alcance em todo o Amazonas

Com restaurantes e cozinhas populares instalados em diferentes municípios, o Prato Cheio garante alimentação acessível por apenas R$ 1. Dessa forma, o programa contribui diretamente para a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade.

Em Santa Isabel do Rio Negro, por exemplo, a unidade foi inaugurada em agosto de 2022 e passou a integrar a rotina da população local.

Beneficiários destacam impacto no dia a dia

O autônomo Eliel Bruno, de 39 anos, frequenta o espaço com a família e relata a importância do programa no orçamento doméstico.

“Eu e minha família nós estamos há 3 anos frequentando o Prato Cheio, ele chegou na hora certa. Nós estamos frequentando quase todos os dias e foi bom para nós. A nossa renda é bem pouca e o Prato Cheio ajuda muito, por apenas R$ 1. Creio que ajudou muita gente aqui em Santa Isabel do Rio Negro, ajuda muita gente, pessoas carentes, só tenho a agradecer. Uma comida de qualidade, nós temos pratos de boa qualidade, temos salada, feijão, macarrão, um prato bom para todas as famílias carentes”, declarou Eliel Bruno.

Além dele, o técnico em radiologia Dedé Gervásio, 39, também destaca os impactos do programa no município.

“Eu frequento desde o início, no meu ponto de vista foi fundamental, porque hoje em dia tudo está caro. E com o Prato Cheio você gasta R$ 1 e tem um excelente almoço, para mim e para as pessoas de Santa Isabel isso foi fundamental, beneficiando crianças e jovens, as pessoas do município. Tenho fé em Deus que continue o Prato Cheio aqui no nosso município, só tenho a agradecer”, disse Dedé Gervásio.

Como funciona o programa Prato Cheio

O Prato Cheio é uma iniciativa do Governo do Amazonas, coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) e pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam).

Atualmente, o programa conta com 18 unidades na capital e 26 no interior, ampliando o alcance das ações de combate à fome no estado.

Restaurantes e cozinhas populares atendem diariamente

O programa funciona por meio de dois serviços principais. Os restaurantes populares operam de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, com refeições ao valor simbólico de R$ 1.

Já as cozinhas populares oferecem sopa gratuita, garantindo até 1 litro de alimento por pessoa, de segunda a sábado, no mesmo horário de funcionamento.

Além disso, todos os cardápios são elaborados por nutricionistas e variam ao longo da semana, o que garante equilíbrio alimentar aos beneficiários.

Alimentação digna como política pública no Amazonas

Com a expansão das unidades e o aumento no número de refeições servidas, o Prato Cheio se consolida como uma das principais ações de enfrentamento à fome no Amazonas. Dessa forma, o programa reforça o papel do Estado na garantia de segurança alimentar e inclusão social.

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