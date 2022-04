Travestis vão para porrada e vídeo registra momento da briga; veja

Com as imagens, um boletim de ocorrência foi registrado e uma das vítimas relatou que não sabe o motivo pelo qual a briga teria começado

Campo Grande (MS) – Com direito a murros, paus, facas e puxões de cabelo, quatros travestis se envolveram em uma briga na Rua Coxim, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, nesta segunda-feira (25). Um vídeo registrado por uma testemunha, mostra o momento de toda briga.

Com as imagens, um boletim de ocorrência foi registrado e uma das vítimas relatou que não sabe o motivo pelo qual a briga teria começado. As agressões terminaram após uma parte do grupo ir embora do local.

A Polícia Militar foi acionada juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestaram atendimento às vítimas que foram encaminhada para Santa Casa. Na delegacia, uma das travestis chegou a mostrar um vídeo mostrando toda agressão.

