Vídeo: família e amigos pedem “Justiça” por jovem morto em briga de bar

Barcelos (AM) – Na tarde desta quinta-feira (7), familiares e amigos de Henrique Salviano da Silva, de 23 anos, fizeram uma manifestação pedindo justiça pela morte do jovem em Barcelos (405 km de Manaus, 656 km por via fluvial).

Henrique foi morto brutalmente ao ser espancado a pauladas. Ele morreu após ser ferido na cabeça numa briga em um bar no ultimo final de semana.

Familiares e amigos protestaram em passeata pelas ruas de Barcelos. Eles usaram cartazes e fizeram buzinaços no protesto.

A Secretaria Municipal de Segurança Institucional de Barcelos informou que o órgão está tomando todas as providências relativas às investigações em nota enviada através da internet.

Relembre o caso

Henrique Salviano morreu após ter sido agredido em uma briga de bar. Ele foi transferido do hospital do município para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus e, na terça-feira (5), não resistiu aos ferimentos.

Segundo um boletim de ocorrência, registrado nesta quinta-feira (7), o jovem se envolveu na briga por conta de ciúmes e, em uma forte discussão, foi agredido por um homem conhecido como “Nelinho”, afirmou a família para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ainda de acordo com familiares, o agressor estava armado com um cassetete e desferiu golpes no jovem até o deixar desmaiado. Um amigo de Henrique tentou socorrer o rapaz, sem sucesso. Equipe da Polícia Civil trabalham na localização do suposto “Nelinho”.

