Joana Darc é cotada para assumir secretaria de proteção animal no AM

Com a criação oficial da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal no Amazonas, os holofotes se voltam para a possível nomeação da deputada Joana Darc (União Brasil), histórica defensora da causa animal, para comandar a pasta.

Defensora da causa animal, a parlamentar teria a oportunidade de consolidar sua presença no primeiro escalão do governo estadual, o que fortaleceria sua atuação e permitiria a expansão de políticas públicas voltadas para a proteção dos animais no Amazonas.

Durante a abertura do ano legislativo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), realizada nesta segunda-feira (3), a deputada estadual destacou que existe a possibilidade, mas ainda ocorrerá uma discussão com o governador Wilson Lima (UB) sobre o assunto.

“Primeiro, dizer que eu fico extremamente feliz de saber que existe a sensibilidade do governador e o anúncio de que ele vai criar a Secretaria de Proteção dos Animais”, declarou Joana Darc.

Darc destacou que há a chance de não ser nomeada, mas afirmou que apoiará a nova secretaria de proteção animal em qualquer cenário, mesmo que não seja como secretária da pasta.

“Com relação ao meu nome, eu tô conversando com o governador, existe sim a possibilidade de eu estar como secretária, como também existe a possibilidade de eu não estar. Eu vou ter que conversar com ele, avaliar como vai ser feito isso, o que nós vamos poder fazer de políticas públicas na secretaria. Independente de eu estar ou não, eu vou estar apoiando porque esse é o maior pleito que eu tenho hoje na causa animal, declarou.

Metas para 2025

Para esse ano, a deputada destacou que o foco será garantir a criação da secretaria, o funcionamento do hospital público e a ampliação dos serviços, além de implementar políticas públicas eficazes para apoiar os protetores de animais, as ONGs que enfrentam grandes demandas e as pessoas que necessitam de ajuda do poder público para cuidar de seus animais.

“O mais importante disso é a secretaria ser criada, é o hospital público funcionar, é a gente ampliar os serviços e fazer política pública efetiva para ajudar os protetores de animais que estão superlotados, as ONGs que estão aí também cheias de demandas, auxiliar os animais das pessoas que não têm condições e precisam de ajuda do Poder Público. Esse será o foco desse ano do meu mandato, independente de estar na Secretaria ou não”, finalizou.

