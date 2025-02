Roberto Cidade assume mandato na Aleam com missão de realizar concurso público

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) iniciou o ano legislativo de 2025 com uma solenidade realizada nesta segunda-feira (3). Na ocasião, o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) assumiu, pela terceira vez consecutiva, a presidência da Aleam, cargo que ocupará no biênio 2025/2026, com a missão de viabilizar um novo concurso público após 14 anos.

Em seu discurso de posse, o deputado anunciou uma série de ações que serão implementadas neste ano pela Assembleia, incluindo a realização de um concurso público para novos servidores e a criação de um Centro de Inclusão Sensorial para crianças autistas e com Síndrome de Down.

“Este ano, vamos inaugurar o Centro de Inclusão Sensorial para as crianças com Síndrome de Down, um espaço que simboliza o nosso compromisso com a diversidade e a dignidade humana. A Escola do Legislativo ampliará seus cursos direcionados à comunidade, levando conhecimento de cidadania a todos os cantos do nosso estado. O Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI) será fortalecido, auxiliando na atualização das leis orgânicas dos municípios e sempre trabalhando com o interior do nosso estado”, destacou Roberto Cidade.

Cidade também reforçou que a transparência e comunicação serão fortalecidas com a inauguração do Centro de Mídias, que ampliará a comunicação e a prestação de contas. Além disso, será realizada a quinta edição do Fórum Estatual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam).

A sessão de abertura da 20ª Legislatura aconteceu no Plenário Ruy Araújo, durante a manhã desta segunda, e contou com a posse da nova Mesa Diretora, além da presença do governador Wilson Lima (União Brasil), que fez a leitura da mensagem governamental aos deputados.

A Mesa Diretora, além de Roberto Cidade, será composta pelos deputados Adjuto Afonso (UB), que assumirá o cargo de 1º vice-presidente, Abdala Fraxe (Avante) como 2º vice-presidente e Joana Darc (União Brasil) como 3º vice-presidente. As demais posições da casa serão ocupadas pelos parlamentares Alessandra Campelo (Podemos), que será secretária-geral, Delegado Péricles (PL) como 1º secretário, Cabo Maciel (PL) como 2º secretário, João Luiz (Reoublicanos) como 3º secretário, Sinésio Campo (PT) como corregedor e Felipe Souza (PRD) como ouvidor.

Mensagem Governamental

O governador do Amazonas, Wilson Lima, iniciou sua mensagem governamental rebatendo críticas à sua reeleição em 2022 e destacando ações sociais, como o auxílio estadual permanente e a ampliação do programa Prato Cheio, que oferece refeições a R$ 1.

O governador também abordou as mudanças na área da saúde, apresentou índices positivos na segurança pública e relembrou projetos para moradia, meio ambiente, esportes e infraestrutura.

Em relação a 2024, o governador destacou diversas ações realizadas pelo seu governo, como a ampliação dos atendimentos de saúde, com ênfase nas cirurgias e no aumento no número de exames realizados. Também houve reforço no efetivo e na estrutura das Forças de Segurança do Estado. No setor de habitação, foram registrados avanços significativos, como o financiamento pelo programa Amazonas Meu Lar e a entrega de títulos definitivos.

Na área da educação, houve um aumento na oferta de ensino, especialmente em comunidades distantes, com a implantação do programa Escola na Floresta. O governador ainda destacou os investimentos no esporte e lazer, o apoio aos times de futebol profissional do estado e aos atletas amazonenses nas Olimpíadas de Paris 2024.

Em termos de apoio econômico, houve oferta de crédito aos empreendedores por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e aos produtores rurais por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

O governador também fez um apelo aos deputados presentes durante a cerimônia para que aprovassem uma mensagem governamental a ser enviada à Aleam, propondo a criação de três novas secretarias: a Secretaria de Pesca e Aquicultura, a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal e a recriação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que ganhou relevância em seu governo devido às ações implementadas.

“Faço um apelo para que aprovem a mensagem que nós iremos enviar para a criação da Secretaria de Pesca e Aquicultura, a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal e a recriação de uma secretaria muito importante e que ganhou muita relevância no nosso governo por conta das ações que estamos implementando, a recriação da Secretaria da Pessoa com Deficiência”, afirmou o governador.

