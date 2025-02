Wilson Lima reverte protesto de concursados da PM com promessa de convocação

O governador vinculou o anúncio da data à abertura do orçamento estadual, prevista para os próximos dias

Manifestantes aprovados no concurso da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) de 2021 cobraram a convocação durante protesto em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta segunda-feira (3), data em que o governador Wilson Lima (União Brasil) fez a leitura da mensagem anual de abertura das atividades parlamentares.

Em meio aos gritos, o chefe do Executivo quebrou o protocolo e anunciou pessoalmente aos presentes. “Eu vou convocar. Esse ano ainda. Hoje está abrindo o meu orçamento (do estado) e nos próximos 10 dias eu anuncio (a data da convocação)”. A declaração foi recebida com aplausos.

Os manifestantes se posicionaram estrategicamente no acesso principal ao prédio da Aleam, local por onde o governador passaria para a cerimônia. Antes da agenda prevista, Wilson Lima abordou o grupo.

Concurso 2021

O concurso da PMAM, realizado há três anos, aguarda convocação dos aprovados. O governador vinculou o anúncio da data à abertura do orçamento estadual, prevista para os próximos dias.

Discurso oficial

Na sessão solene, que oficializou as diretrizes do governo para o ano, conforme o Artigo 54 da Constituição estadual, os apelos dos manifestantes foram gradualmente substituídos por manifestações de apoio a Lima.

O governador reforçou o compromisso com a segurança pública em seu discurso, sem detalhar prazos ou valores orçamentários.

