Pioneer encerrará atividades na ZFM no mês de março

A empresa japonesa Pioneer do Brasil Ltda. confirmou, nesta segunda-feira (3), o fechamento de sua fábrica na Zona Franca de Manaus (ZFM), marcado para 31 de março de 2025.

A unidade, localizada na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da capital amazonense, encerrará as operações após mais de duas décadas no Polo Industrial de Manaus (PIM), onde atua desde 2003.

Na reunião, representantes da Pioneer atribuíram o fechamento a dificuldades de mercado acumuladas ao longo de 10 anos, agravadas durante a pandemia de Covid-19.

Com o fechamento da empresa, a Suframa atuará para auxiliar na recolocação dos 172 empregados demitidos em outras empresas do PIM. Já a empresa prometeu, durante reunião, contratar uma consultoria de recursos humanos para realocar os 172 empregados.

Atualmente, a fábrica opera em um único turno comercial, e todos os trabalhadores estão de aviso prévio, com garantia do pagamento de seus direitos e a negociação de um plus indenizatório.

Durante reunião, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, propôs à empresa a criação de uma lista com os nomes dos trabalhadores. O objetivo é encaminhá-la a 59 empresas com projetos de implantação aprovados na ZFM.

“Temos 59 fábricas com projetos de implantação e solicitamos essa lista de funcionários para oferecê-la a elas, sem nenhum prejuízo para a empresa de Recursos Humanos, que continuará fazendo a intermediação normalmente. Essa é uma maneira de contribuirmos para lidar com esse processo tão complicado”, afirmou Saraiva.

Na reunião, a Suframa foi representada pelo superintendente Bosco Saraiva, os superintendentes-adjuntos Leopoldo Montenegro (Projetos) e Waldenir Vieira (Desenvolvimento Tecnológico), além do gerente de Projetos Ozenas Maciel. Pela Pioneer, participaram o vice-presidente Shinichi Shimazaki e o gerente geral Hélio Nonaka.

Trabalhadores

Após a reunião na Pioneer, o superintendente Bosco Saraiva recebeu, na sede da Suframa, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM) e da Superintendência Regional do Trabalho no Amazonas para compartilhar os detalhes discutidos com a empresa japonesa. Participaram do encontro o presidente do Sindmetal-AM, Valdemir Santana, a secretária-geral Dulce Sena e a superintendente regional do Trabalho, Maria Francinete Correia de Lima.

Saraiva reforçou que a decisão partiu da matriz japonesa e destacou o foco da Suframa em minimizar os impactos aos trabalhadores.

“Nosso papel é auxiliar da melhor forma possível na recolocação desses funcionários. Felizmente, há 59 projetos de implantação aprovados para o Polo Industrial de Manaus e acredito que essa mão de obra qualificada será absorvida rapidamente”, afirmou.

A Suframa mantém diálogo com as novas empresas do PIM para acelerar a absorção dos profissionais, enquanto a Pioneer segue com o processo de transição em colaboração com a consultoria de RH.

