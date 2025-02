Presidente do TCE-AM recebe Medalha de Ouro Cidade de Manaus

A Medalha de Ouro Cidade de Manaus, instituída pelo jornalista e escritor Rômulo Sena, é concedida a autoridades e personalidades que se destacam pelo trabalho em prol do desenvolvimento de Manaus, do Amazonas e do Brasil.

Manaus (AM) – Na tarde desta segunda-feira (03), a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, recebeu a Medalha de Ouro Cidade de Manaus. A honraria foi entregue pelo presidente da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia (ALACA) e da Casa do Escritor, Júlio Antônio Lopes, juntamente com a comissão de escritores composta pelos advogados e jornalistas Júlio Antônio Lopes e João Bosco Rocha, conselheiro de cultura de Manaus.

A entrega ocorreu no Gabinete da Presidência do TCE-AM, e, ao receber a medalha, a conselheira Yara Lins expressou sua gratidão:

“Receber a Medalha de Ouro Cidade de Manaus é uma honra imensa. Essa homenagem representa o reconhecimento do trabalho que temos realizado à frente do TCE-AM, sempre com compromisso, transparência e dedicação ao serviço público. Divido essa conquista com todos os servidores da nossa instituição.”

A Medalha de Ouro Cidade de Manaus, instituída pelo jornalista e escritor Rômulo Sena, é concedida a autoridades e personalidades que se destacam pelo trabalho em prol do desenvolvimento de Manaus, do Amazonas e do Brasil. No total, setenta personalidades de Manaus, incluindo parlamentares, professores e advogados, receberam a medalha.

O idealizador da medalha, Rômulo Sena, destacou a trajetória de Yara Lins: “A conselheira Yara Amazônia Lins tem uma trajetória exemplar. Passou por diversos cargos, foi taquígrafa, é uma grande mulher, guerreira e comprometida com o Amazonas. Diante de sua biografia, eu, junto com outros membros, vimos que ela merecia essa comenda.” Biografia

Natural de Manaus, Yara Amazônia Lins iniciou sua carreira no TCE-AM como taquígrafa, em 1975. Ao longo dos anos, ocupou cargos de destaque, como auditora-adjunta (1989) e auditora (2002). Formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e em Direito pela Universidade Paulista (UNIP), acabou nomeada conselheira do TCE-AM em 2014.

Durante sua primeira gestão, Yara Lins liderou a modernização do Tribunal, com a implementação de um dos maiores data centers da região Norte. Em seu atual mandato, iniciado em 2024, tem reafirmado o compromisso com a valorização dos servidores e o foco na humanização da gestão, destacando-se com a criação da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, que visa fortalecer a voz e a ação das mulheres na instituição.

Ainda em 2024, Yara Amazônia Lins foi reeleita para o cargo de presidente do TCE-AM para o biênio 2026-2027, tornando-se a primeira conselheira a conquistar um mandato consecutivo na história do Tribunal e a primeira a liderar a Corte por três mandatos.

( * ) Portal EM Tempo, com informações da assessoria.

Leia mais:

Justiça determina bloqueio em contas bancárias do município de Uarini no AM

TCE-AM lidera ranking de controle interno no Amazonas

Conselheira Yara Lins toma posse como nova presidente do TCE-AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱