Economia

Publicado em 23 de março de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta segunda-feira (23/3) a abertura de concurso público para a Guarda Municipal de Manaus (GMM). O certame oferece 590 vagas e formação de cadastro de reserva.

Inscrições começam nesta terça-feira

O edital será publicado no Diário Oficial do Município (DOM). As inscrições começam às 15h desta terça-feira (24/3) e seguem até o dia 16 de abril.

A prova está prevista para o dia 24 de maio.

Concurso terá seis etapas

O processo seletivo será organizado pelo Instituto Consulplan e coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad).

O concurso contará com seis etapas, incluindo:

Prova objetiva

Prova discursiva

Teste de Aptidão Física (TAF)

Investigação social

Curso de formação

Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B e atender aos critérios legais do edital.

Ampliação do efetivo da Guarda Municipal

Segundo a Prefeitura, o concurso faz parte do plano de expansão da Guarda Municipal, que atualmente conta com mais de 430 agentes armados.

A meta é alcançar mil servidores até 2028, com convocações escalonadas:

190 em 2026

200 em 2027

O restante em 2028

Segurança pública e planejamento

O prefeito destacou que o concurso reforça o compromisso com a segurança pública da cidade.

“É o maior concurso da história da Guarda Municipal de Manaus. Estamos fortalecendo a segurança com planejamento e responsabilidade”, afirmou David Almeida.

O secretário de Administração, Célio Guedes, reforçou que o processo será conduzido com transparência e responsabilidade fiscal.

Já o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Alberto Siqueira, afirmou que a Guarda atua de forma complementar às forças estaduais e federais, com foco na prevenção e no patrulhamento urbano.

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