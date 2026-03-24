Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta segunda-feira (23/3) a abertura de concurso público para a Guarda Municipal de Manaus (GMM). O certame oferece 590 vagas e formação de cadastro de reserva.
Inscrições começam nesta terça-feira
O edital será publicado no Diário Oficial do Município (DOM). As inscrições começam às 15h desta terça-feira (24/3) e seguem até o dia 16 de abril.
A prova está prevista para o dia 24 de maio.
Concurso terá seis etapas
O processo seletivo será organizado pelo Instituto Consulplan e coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad).
O concurso contará com seis etapas, incluindo:
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Teste de Aptidão Física (TAF)
- Investigação social
- Curso de formação
Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B e atender aos critérios legais do edital.
Ampliação do efetivo da Guarda Municipal
Segundo a Prefeitura, o concurso faz parte do plano de expansão da Guarda Municipal, que atualmente conta com mais de 430 agentes armados.
A meta é alcançar mil servidores até 2028, com convocações escalonadas:
- 190 em 2026
- 200 em 2027
- O restante em 2028
Segurança pública e planejamento
O prefeito destacou que o concurso reforça o compromisso com a segurança pública da cidade.
“É o maior concurso da história da Guarda Municipal de Manaus. Estamos fortalecendo a segurança com planejamento e responsabilidade”, afirmou David Almeida.
O secretário de Administração, Célio Guedes, reforçou que o processo será conduzido com transparência e responsabilidade fiscal.
Já o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Alberto Siqueira, afirmou que a Guarda atua de forma complementar às forças estaduais e federais, com foco na prevenção e no patrulhamento urbano.
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