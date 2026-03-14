Via pública

Imagens de câmera de segurança flagraram o agente em momento íntimo com a mulher na rua

Uma câmera de segurança de um clube de golfe em Cañuelas, na província de Buenos Aires, registrou o momento em que um policial foi flagrado mantendo relações sexuais na rua, entre uma viatura e o muro de um cemitério.

As imagens mostram que uma mulher se aproximou do local à noite e, pouco depois, iniciou-se o encontro íntimo ao ar livre.

O caso ocorreu em 7 de março e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, levando à abertura de uma investigação pela Corregedoria.

Policial foi expulso da corporação

O agente, de 22 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi expulso da corporação, segundo informações divulgadas pelo site argentino Noticias Argentinas.

De acordo com a reportagem, a mulher envolvida não pertence a nenhuma força de segurança.

Polícia abriu apuração interna

Segundo um porta-voz da polícia local, a viatura estava equipada com um sistema que alerta as autoridades caso o veículo permaneça parado por mais de 30 minutos. No entanto, nesse caso, não houve alerta, pois o tempo de parada foi inferior.

“Só descobrimos quando as imagens viralizaram”, afirmou o representante da corporação.

A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do ocorrido e possíveis responsabilidades administrativas.

*Com informações do Extra

Vídeo pornô é exibido em sessão da Câmara Municipal de Laje