Uma câmera de segurança de um clube de golfe em Cañuelas, na província de Buenos Aires, registrou o momento em que um policial foi flagrado mantendo relações sexuais na rua, entre uma viatura e o muro de um cemitério.
As imagens mostram que uma mulher se aproximou do local à noite e, pouco depois, iniciou-se o encontro íntimo ao ar livre.
O caso ocorreu em 7 de março e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, levando à abertura de uma investigação pela Corregedoria.
Policial foi expulso da corporação
O agente, de 22 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi expulso da corporação, segundo informações divulgadas pelo site argentino Noticias Argentinas.
De acordo com a reportagem, a mulher envolvida não pertence a nenhuma força de segurança.
Polícia abriu apuração interna
Segundo um porta-voz da polícia local, a viatura estava equipada com um sistema que alerta as autoridades caso o veículo permaneça parado por mais de 30 minutos. No entanto, nesse caso, não houve alerta, pois o tempo de parada foi inferior.
“Só descobrimos quando as imagens viralizaram”, afirmou o representante da corporação.
A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do ocorrido e possíveis responsabilidades administrativas.
*Com informações do Extra