Nomeação

Ato assinado por David Almeida autoriza entrada de novos servidores na rede municipal de educação.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta quinta-feira (12) o ato de nomeação de mil candidatos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed). A assinatura ocorreu no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), ao lado do secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, e do secretário municipal de Educação, Júnior Mar.

O documento será encaminhado para publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM), etapa que oficializa a entrada dos novos servidores na rede municipal de ensino.

Concurso teve mais de 70 mil inscritos

Realizado em 2025, o concurso da Semed foi um dos mais concorridos da região Norte, reunindo mais de 70 mil inscritos.

Ao todo, foram ofertadas 1.500 vagas para cargos de níveis médio e superior, sendo mil para provimento imediato e outras 500 destinadas ao cadastro de reserva.

Durante a assinatura do ato de nomeação, o prefeito destacou o reforço na rede municipal de ensino e o compromisso da gestão com a educação pública.

“Estou aqui ao lado do secretário da Casa Civil, Marcos Rotta, do secretário de Educação e de toda a equipe da Semed Manaus. Neste momento, estou assinando o ato de nomeação dos mil aprovados no concurso da Semed. Agora, o documento segue para publicação no Diário Oficial”, afirmou.

Reforço na rede municipal de ensino

David Almeida também ressaltou que os novos servidores passam a integrar uma rede que tem avançado nos indicadores educacionais entre as capitais brasileiras.

“Você que terá o seu nome publicado no Diário Oficial passa a integrar a melhor equipe de educação fundamental que Manaus já teve. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos à Semed Manaus”, declarou.

Segundo o secretário municipal de Educação, Júnior Mar, a chegada dos novos profissionais fortalece o trabalho desenvolvido pela rede.

“Esse é um reforço muito importante para a nossa rede. Manaus saiu do 13º lugar para a quinta melhor educação entre as capitais do país. Foi a capital que mais avançou em qualidade de educação das 27 capitais do Brasil. Melhoramos a alfabetização, melhoramos a alimentação escolar, avançamos no Ideb, ampliamos e reestruturamos nossas escolas, pagamos datas-base e agora o prefeito David Almeida traz mil novos profissionais para fortalecer ainda mais essa equipe que vem transformando a educação de Manaus”, afirmou.

Cerimônia de boas-vindas

Os novos servidores da educação municipal participarão, nesta sexta-feira (13), às 8h, de uma cerimônia de boas-vindas organizada pela Semed.

O evento ocorrerá no auditório da secretaria, localizado na avenida Maceió, zona Centro-Sul da capital, reunindo os profissionais que passam a integrar oficialmente a rede municipal de ensino.

Leia mais:

David Almeida assina nomeação de 226 novos guardas municipais