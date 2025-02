VÍDEO: Criminosos matam rival a tiros durante perseguição de moto no AM

Um vídeo que circulou nas redes sociais, nesta segunda-feira (3), mostra um homem sendo baleado em via pública no município de Coari, interior do Amazonas. A gravação, feita pelos próprios criminosos enquanto estavam em uma motocicleta, mostra a execução de Fabrício Pantoja da Cruz, de 19 anos. Segundo a polícia o crime ocorreu no dia 23 de janeiro.

Nas imagens, três indivíduos em uma moto perseguem outro trio em outra motocicleta. Em determinado ponto, os criminosos se aproximam e disparam contra Fabrício, que perde o controle da moto e cai. Ferido, ele tenta escapar, mas os suspeitos continuam a perseguição e efetuam novos disparos.

Apesar da tentativa de efetuar mais disparos, os criminosos acabam fugindo. A vítima foi atingida na cabeça e nas costas, chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia prendeu, no mesmo dia, um dos envolvidos, que seria o responsável pela filmagem do crime. Conforme as investigações, o homicídio está relacionado a uma disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas em Coari. Os outros dois suspeitos continuam foragidos. A investigação segue em andamento.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱