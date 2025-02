RPE Parintins é único sem pontos no Barezão 2025 e busca reação

Equipe do interior acumula três derrotas em três partidas do Estadual e sequer marcou gol

Manaus (AM) – O RPE Parintins é o único time que ainda não somou pontos no Barezão 2025. Em três rodadas, o Tourão sofreu três derrotas para São Raimundo, Amazonas e Manauara, sem marcar gols na competição. Com uma semana livre para treinos antes do confronto contra o Nacional, no sábado (8), a equipe busca ajustes para conquistar sua primeira vitória.

Preparação

O próximo compromisso do Tourão será no Estádio Ismael Benigno, a Colina, às 15h30. O adversário, Nacional, segue invicto, com duas vitórias e um empate nos três primeiros jogos. No mesmo palco, o Parintins foi derrotado pelo Manauara por 2 a 0 no último domingo (2).

O zagueiro Márcio Júnior comentou sobre o momento difícil do time, mas reforçou a confiança na recuperação ao longo da competição.

“A gente sabia que seria um campeonato difícil e muito equilibrado. Acho que está faltando um pouco de paciência também, mas isso é normal e os grandes times sofrem isso. É claro que a gente sempre quer vencer, mas infelizmente os resultados não estão vindo”, disse o camisa 34 do Tourão.

“Agora é trabalhar, ver o que o professor tem para falar nessa semana cheia e foco total. Não tem nada perdido e a gente não entregou nada. A gente vai trabalhar forte para voltar ao caminho das vitórias”, concluiu o zagueiro, que foi titular nas três rodadas ao lado do capitão Douglas Nunes.

Queda de desempenho

A campanha decepciona os torcedores, já que, em 2024, o RPE Parintins surpreendeu ao alcançar as semifinais do primeiro turno e a final do segundo turno do Barezão 2024. O clube teve a segunda melhor campanha geral, empatando em pontos com o Manauara, que levou a vaga para a Série D pelo critério de saldo de gols.

Para efeito de comparação, no Barezão 2024, o Parintins somava sete pontos após três rodadas, com duas vitórias e um empate. A equipe de Maurinho Fonseca agora precisa reagir contra o Nacional para seguir sonhando com a classificação aos playoffs e uma possível vaga na final do primeiro turno.

Leia mais:

São Raimundo vence RPE Parintins com golaço de Tiago Amazonense

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱