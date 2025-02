Homem dá bebida e estupra adolescente após avó ser internada

Apuí (AM) – Um homem de 46 anos foi preso, na segunda-feira (3), em Apuí, interior do Amazonas, pelos crimes de cárcere privado, stalking, violência psicológica, estupro qualificado, lesão corporal, fotografar cenas de nudez de uma adolescente e fornecer bebida alcoólica à menor. As vítimas são sua companheira, de 44 anos, e a neta dela, uma adolescente de 14 anos.

Crimes cometidos durante internação da avó

O caso, apresentado em coletiva de imprensa nesta terça-feira (4) na Delegacia Geral (DG), em Manaus, contou com a presença dos policiais locais.

Segundo o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP, as investigações começaram após as vítimas denunciarem o homem.

A adolescente relatou, em escuta especial, que o acusado a obrigou a ficar nua dentro de uma caixa d’água, tirou fotos sem autorização e tocou suas partes íntimas enquanto a avó estava internada para uma cirurgia entre os dias 19 e 22 de dezembro de 2024.

“Ele também forçou a adolescente a beber cerveja contra sua vontade e, após o retorno da avó, obrigou-a a depilar suas partes íntimas e as dele. A jovem foi forçada a ficar nua na cama com ele, onde ele a beijou à força e tentou manter relações sexuais”, explicou o delegado.

Violência psicológica e ameaças de morte

A adolescente expressou medo do acusado devido às constantes ameaças de morte dirigidas a ela, à avó e a outros familiares. O homem também proibia que as vítimas saíssem de casa sem autorização e impedia a adolescente de participar de atividades extracurriculares na escola.

“A mulher relatou sofrer violência psicológica e agressões físicas frequentes. Ela era proibida de receber visitas ou sair de casa. O homem usava uma espingarda para ameaçá-la”, detalhou Militão.

Denúncia e prisão em flagrante

Na segunda-feira (3), a mulher passou mal e pediu autorização para ir ao médico junto com a neta. Elas aproveitaram a oportunidade para denunciar o homem na delegacia. A equipe policial se deslocou até a comunidade rural e prendeu o suspeito em flagrante pelos crimes de cárcere privado, stalking e violência psicológica.

Além desses crimes, haverá indiciamento por estupro qualificado, lesão corporal, fotografar cenas de nudez de uma adolescente e fornecer bebida alcoólica à menor. As vítimas passaram por exames de corpo de delito e conjunção carnal, que comprovaram as lesões sofridas.

Prisão preventiva e próximos passos

O homem responderá pelos crimes cometidos e teve sua prisão preventiva decretada. Agora, ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

