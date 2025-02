Polícia prende mulher com 20 kg de drogas no porto de Jutaí

Uma mulher foi presa com 20 quilos de drogas no porto de Jutaí, interior do Amazonas, durante uma abordagem policial no último domingo (2).

De acordo com a delegada Mariane Menezes, titular da DIP de Jutaí, a embarcação seguiria para Tefé quando foi interceptada. Os policiais encontraram a droga, possivelmente pasta base de cocaína, na bagagem da suspeita.

“Tivemos conhecimento de que a mulher estaria vindo da cidade de Letícia, na Colômbia, e passaria por Jutaí transportando os entorpecentes. A carga tinha como destino final a cidade de Alvarães. A suspeita foi presa e encaminhada a 56ª DIP de Jutaí para os procedimentos legais. Ela já vinha sendo investigada por tráfico de drogas e, além disso, já havia sido presa outras duas vezes pelo mesmo crime”, explicou a delegada.

Descumprimento de medida cautelar

A Justiça foi acionada para decretar sua prisão preventiva, já que ela descumpriu uma medida cautelar que a proibia de se afastar de Alvarães.

Combate ao tráfico de drogas

A ação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região. “Estamos firmes na missão de garantir a paz e o bem-estar da comunidade”, destacou a delegada.

Próximos passos

A mulher responderá por tráfico de drogas e será encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

