Irmãos foragidos por roubo, homicídio e tráfico de drogas em Maraã são presos

Dois irmãos foragidos por crimes como roubo, homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa foram presos no último sábado (1), em município de Maraã, interior do Amazonas.

Bruno dos Santos Silva, de 29 anos, e Romário Bitencourt Santos do Carmo, de 31, estavam foragidos da Justiça há anos. A ação foi coordenada pela 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã, que cumpriu os mandados de prisão preventiva.

De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, Bruno e Romário são irmãos e estavam foragidos desde 2018 e 2019, respectivamente. As equipes policiais localizaram os suspeitos durante diligências e confirmaram a existência de mandados de prisão em aberto.

“Bruno estava foragido da Justiça de Manaus pelo crime de roubo, cometido em 2018. Já em nome de Romário constavam dois mandados de prisão em aberto, expedidos em 2019 e 2021, pela 2ª Vara da Comarca de Tefé, por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Desde então, ele também estava foragido”, explicou o delegado.

Bruno e Romário responderão por roubo, homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Após as prisões, os dois foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate à criminalidade no interior do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

