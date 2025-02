IFAM abre concurso com salários de quase R$ 5 mil; saiba como se inscrever

Oportunidades são divididas entre 9 vagas para nível superior e 10 para nível médio/técnico, com postos disponíveis na Reitoria e nos campi de Manaus e do interior.

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) lançou o Edital Nº 01/2025, anunciando a abertura de concurso público para o preenchimento de 19 vagas de cargos Técnico-Administrativos em Educação (TAE). Com organização da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), o concurso terá uma única fase: uma prova teórico-objetiva para todos os cargos.

As oportunidades são divididas entre 9 vagas para nível superior e 10 para nível médio/técnico, com postos disponíveis na Reitoria e nos campi de Manaus e do interior. As inscrições podem ser feitas de 05 de fevereiro a 05 de março de 2025, exclusivamente pelo site da Fundatec (www.fundatec.org.br). As taxas de inscrição variam de R$100,00 a R$120,00.

A prova ocorrerá no dia 30 de março de 2025, nos municípios de Manaus, Eirunepé, Maués, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé, conforme a escolha do candidato no momento da inscrição. Para dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected].

Remuneração

A remuneração inicial varia conforme o nível do cargo: nível superior, R$ 4.967,04 (Nível E) e R$ 3.029,90 (Nível D), além de benefícios como auxílios e incentivo à qualificação. A carga horária será de 40 horas semanais, salvo especificação em legislação.

Cargos disponíveis no concurso do IFAM:

Nível superior completo: Analista de Tecnologia da Informação Assistente Social Enfermeiro Engenheiro – Área Elétrica Engenheiro Agrônomo Tecnólogo/Gestão Financeira Tecnólogo/Gestão Pública

Nível médio/técnico completo: Técnico em Contabilidade Técnico de Laboratório – Recursos Pesqueiros Técnico de Laboratório – Construção Civil Técnico de Laboratório – Informática Técnico de Laboratório – Química



