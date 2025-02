VÍDEO: Travestis trocam socos e puxões de cabelo durante briga em Manaus

Manaus (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (5) mostra uma briga entre duas travestis em plena via pública de Manaus. As imagens registram as agressões físicas, com tapas, socos e puxões de cabelo, enquanto algumas pessoas filmavam e incentivavam a violência.

Embora o motivo da briga ainda não tenha sido esclarecido, é possível ouvir uma das travestis incitando a outra a continuar a agressão, dizendo: “Vai Manaus, dá na cara dela”, enquanto filma a situação.

Apesar da violência, nenhuma das envolvidas ficou gravemente ferida. O incidente gerou grande repercussão nas redes sociais, com muitos usuários comentando sobre o episódio.

Travestis protagonizam briga acalorada: “Deixa o recalque de lado e representa Manaus” pic.twitter.com/ISEHoHYDh9 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 5, 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱