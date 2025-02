PRINTS: Universitário cultuava satanismo e pedofilia antes de ser preso por pornografia infantil em Manaus

Conversas perturbadoras revelam um estudante de odontologia, de 24 anos, e outro suspeito não identificado cultuando o satanismo e a pedofilia. O universitário foi preso na terça-feira (4) sob suspeita de armazenar e compartilhar mais de 40 conteúdos de pornografia infantil.

Durante a investigação, foram encontradas mensagens em que ele discutia pedofilia e adoração ao diabo com outro criminoso. Veja prints abaixo.

Segundo a polícia, os arquivos ilícitos foram descobertos no celular do suspeito. A operação recebeu esse nome porque o acusado costumava se vestir como um personagem do filme As Branquelas, possivelmente para atrair vítimas.

Além da acusação de pornografia infantil, a investigação revelou conversas chocantes em que o universitário mencionava cometer crimes extremamente violentos, incluindo estupro e assassinato de bebês, enquanto exaltava o satanismo.

Prints dessas mensagens foram divulgados como parte das evidências que levaram à sua prisão. Confira:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱