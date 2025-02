Amazonas estreia na Copa Verde contra o Tocantinópolis-TO

O Amazonas FC estreia na Copa Verde 2025 nesta quarta-feira (5), contra o Tocantinópolis-TO, às 20h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia. A equipe entra diretamente na segunda fase do torneio, graças à sua posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC), e tem a vantagem de decidir a vaga em casa. Em caso de empate no tempo normal, pênaltis definem a classificação.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20 no site ingressofly.com e presencialmente nas lojas da Onça nos shoppings Amazonas e Grande Circular. No estádio, as bilheteiras B (visitante) e D (Amazonas) iniciam as vendas às 18h.

Campanha no Barezão e desfalques para a estreia

Vice-campeão do Campeonato Amazonense 2024, o Amazonas FC chega para a Copa Verde em bom momento. A equipe lidera o Grupo B do Barezão com sete pontos em três jogos, somando duas vitórias e um empate.

No último confronto, contra o Manaus, o atacante Sassá marcou seu primeiro gol na temporada.

“Sensação boa (de voltar a fazer gol). A gente faz a pré-temporada para aperfeiçoar, com os treinamentos de finalização, a parte física. Graças a Deus no jogo de domingo as coisas voltaram ao normal e eu consegui botar a bola para dentro. Agora é continuar trabalhando para que nesse ano a gente possa fazer muito mais gols”, declarou o centroavante.

Para a estreia na Copa Verde, o técnico Aderbal Lana terá desfalques. O lateral-direito Tiago Cametá e o meia Théo Henrique estão no departamento médico, enquanto o goleiro Renan, recém-contratado, ainda não está regularizado.

