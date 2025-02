Hoje no Amazonas, Ibson relembra título com Neymar no Santos antes de reestreia do craque

Manaus (AM) – Atual auxiliar técnico permanente e ex-jogador do Amazonas Futebol Clube, Ibson atuou em grandes equipes do futebol brasileiro, caso do Santos. E foi junto de Neymar que o ‘amazonense’ da Onça-pintada foi campeão do Campeonato Paulista de 2012. Nesta quarta-feira (5), o craque reestreia no torneio vestindo a camisa 10 do Peixe.

Naquele ano, o Santos venceu o Guarani por 7 a 2 no placar agregado da final – vitórias por 3 a 0 na ida e 4 a 2 na volta. Ibson foi titular na partida decisiva e relembra a oportunidade como um privilégio.

“Sempre é (um privilégio) atuar com grandes jogadores, e o Neymar é um desses, além de ser um grande amigo. Por isso a gente fica muito feliz com o retorno dele. Não vai ser só bom para o Santos, mas para o futebol brasileiro também. Que ele possa reencontrar seu belo futebol para ajudar o Santos e a Seleção Brasileira”, avaliou o auxiliar técnico do Amazonas.

Ibson e Neymar celebram gol contra o Guarani, na final do Paulistão de 2012. Foto: Ivan Storti/SFC

Carreira no Santos e pausa de Neymar

Ibson atuou no Santos entre 2011 e 2012, marcando quatro gols em 48 partidas. Neste período, viu Neymar colecionar boas atuações por Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, Campeonato Paulista e Libertadores.

O cenário, no entanto, mudou nos últimos anos para o camisa 10. Neymar deixou o Paris Saint-Germain, da França, no meio de 2023, para acertar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas rompeu ligamentos do joelho meses depois atuando pela Seleção Brasileira e ficou afastado por mais de um ano. No retorno, em novembro de 2024, sofreu uma nova contusão, desta vez no tendão da coxa.

Mesmo com esse histórico recente, Ibson acredita que o jogador de 33 anos ainda está acima do nível do futebol brasileiro e vê a volta ao país como um fator positivo.

“Neymar é um dos maiores jogadores brasileiros da história, não tem como dizer que não. Ele tem sofrido bastante nos últimos dois anos, atuando pouco, mas nada melhor do que voltar para casa, estar próximo da família e amigos. Isso vai ajudar bastante”, completou Ibson, formado no Flamengo e com passagens por clubes do exterior.

Primeiro desafio

Ibson e Neymar têm compromissos na noite desta quarta (5). Foto: João Normando/AMFC e Raul Baretta/SFC

Tanto Ibson quanto Neymar buscam a vitória na noite desta quarta-feira (5). Enquanto o Amazonas encara o Tocantinópolis, às 20h, na Arena da Amazônia, pela segunda fase da Copa Verde, o Santos recebe o Botafogo-SP, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, às 20h35.

Para o auxiliar técnico permanente da Onça-pintada, primeiro mata-mata na temporada de 2025. Para Neymar, aniversariante do dia, data da reestreia no Alvinegro Praiano. O camisa 10 está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve atuar por alguns minutos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱