Nasce primeiro filho de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Nasceu o primeiro filho de Gisele Bündchen com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A criança é um menino. A informação foi confirmada pela avó paterna, Alicinha Silveira.

Gisele e o bebê passam bem. A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian Lake, de 12 anos, com o jogador de futebol americano Tom Brady. A brasileira só confirmou a gestação em outubro de 2024.

Gisele e Joaquim se conhecem há anos, já que a modelo é uma das alunas do instrutor. Em uma entrevista para a Dust Magazine, Gisele revelou que, a princípio, procurava aulas de artes marciais para seu filho, Benjamin.

“Inicialmente, eu nem estava considerando isso para mim. Mas quando eu trouxe [meu filho] para a primeira aula e comecei a conversar com Joaquim, percebi que o jiu-jitsu era muito mais do que autodefesa. Parecia muito alinhado com o que acredito e busco na minha vida, e como tenho um caminho para me desenvolver e me tornar a melhor versão de mim mesma.”