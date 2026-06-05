SERTANEJO

Aparição da sertaneja em um aeroporto gerou comentários nas redes, enquanto fãs atribuíram o semblante ao cansaço da rotina de shows.

A cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, voltou a ser assunto nas redes sociais após a divulgação de um vídeo de seu desembarque em um aeroporto. Nas imagens, a artista aparece caminhando em direção ao veículo da equipe antes de seguir para um show, e a magreza da cantora voltou a chamar a atenção dos internautas.

O registro rapidamente gerou comentários entre internautas. Enquanto alguns criticaram a aparência e a expressão da cantora, outros saíram em sua defesa e atribuíram o semblante sério ao cansaço provocado pela rotina de viagens e apresentações.

Além disso, o vídeo reacendeu discussões sobre as mudanças físicas de Maiara. Nos últimos anos, a cantora perdeu entre 30 e 35 quilos após adotar novos hábitos e realizar procedimentos.

Por outro lado, parte dos seguidores demonstrou preocupação com a saúde da artista e com o ritmo intenso de trabalho. Já os fãs pediram mais respeito e criticaram os julgamentos feitos nas redes sociais sobre a aparência e o comportamento da sertaneja.

Veja vídeo:

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