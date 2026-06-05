TELEVISÃO

Jornalista estreia na bancada do SBT News durante a cobertura da Parada LGBT+ de São Paulo e entra para a história da televisão brasileira.

A apresentadora trans Lisa Gomes foi escolhida pelo SBT para integrar a bancada do SBT News e fará história na televisão brasileira. Com a escalação, a jornalista se torna a primeira mulher trans a comandar oficialmente um telejornal no país.

A estreia da jornalista ocorrerá no domingo, dia 7 de junho. Nesse sentido, a transmissão fará parte da cobertura da Parada LGBT+ de São Paulo. Portanto, a escala prevê a permanência da apresentadora no ar entre as 12h30 e as 18h.

Antes de mais nada, Lisa Gomes já integrava a equipe da emissora paulista. Ela atuava como repórter nos programas Aqui Agora e SBT Notícias. Além disso, a profissional fez participações como correspondente no SBT Brasil.

Por fim, o comitê interno da empresa celebrou a escolha da nova âncora. A chefia avaliará o desempenho após a transmissão. Consequentemente, o resultado determinará futuras oportunidades fixas na função.

Leia mais:

Rei Charles III confirma medida para banir terapia de conversão LGBTQIA+