Vídeo: Mulher empurra idoso de escada durante assalto

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Tainara Gonçalves Machado, de 24 anos, empurra um idoso de uma escada durante um assalto no Centro de Campo Grande, MS, no último domingo (2). A mulher estava envolvida no crime, que resultou em sua morte após confronto com o Batalhão de Choque.

As imagens mostram o idoso saindo de dentro do imóvel, sendo seguido por Tainara. Ao tentar descer as escadas, ele é empurrado pela criminosa, perde o controle e cai com o rosto contra uma porta de vidro, que dá saída para a rua. A vítima foi socorrida graças a um motorista de aplicativo que ouviu os gritos de socorro e acionou a Polícia Militar.

Pedido de socorro e confronto com a polícia

Após o empurrão, o idoso, sangrando, correu até a porta da casa arrombada e informou que os criminosos estavam armados. A Polícia Militar chegou ao local e, ao dar sinais sonoros, a vítima saiu correndo. O trio de criminosos tentou fugir pelo telhado, atirando contra as equipes policiais, que revidaram. O confronto resultou na morte de dois homens e uma mulher, ainda não identificados.

O idoso foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa. Até o momento, nenhum dos criminosos foi identificado. Tainara Gonçalves e seus comparsas estavam tentando roubar o local quando a situação terminou em tragédia.

Vídeo:

(*) Com informações do Top Mídias News

Leia mais: Atirador esportivo reage a assalto e mata suspeito dentro de casa em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱